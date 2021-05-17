Учасника АТО підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід, змінивши його на домашній арешт у нічний час.

Нове слухання у цій справі провели 17 травня. Чоловік перебуватиме під домашнім арештом з 22:00 до 7:00, а за першою ж вимогою слідчого, прокурора чи суду – має з'являтись.

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Також у підозрюваного заберуть закордонний паспорт, що унеможливить його виїзд з України. Попереднє рішення про цілодобовий домашній арешт до 1 липня 2021 року суд ухвалив 3 травня.



Підозрюваним вважають Андрія Пекельного / Фото Тернопільського апеляційного суду

Апеляційна скарга захисту

Адвокат підозрюваного Андрія Пекельного подав апеляцію 6 травня. Він заявив, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту є занадто суворим за статтю, в якій підозрюють чоловіка.

Крім того, захист назвав й інші причини, чому варто пом'якшити запобіжний захист, зокрема мовиться про таке:

Пекельний є особою молодого віку – йому всього 24 роки;

він був учасником бойових дій на Сході, де захищав незалежність України;

утримує матір та брата, які є інвалідами;

отримав позитивні характеристики за місцем проживання.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ вручення підозри Пекельному передчасним та необґрунтованим, бо чоловік був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту. Арсен Аваков відреагував на інцидент . Він заявив, що вважає, бо чоловік був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту.

Деталі інциденту: що відомо

У Андрія Пекельного виник конфлікт із 6 своїми однолітками у місцевому клубі 2 травня. Щоб уникнути бійки, він втік додому. Після цього, приблизно опівночі, молодики прийшли на подвір'я його будинку в селі Глещава.

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Пекельний був вдома з мамою, тому злякавшись за її безпеку, відразу зателефонував в поліцію. Після цього він вийшов до компанії із ножем.



Суд змінив запобіжний захід 17 травня / Фото Тернопільського апеляційного суду

Як відбулось вбивство нападника

За даними слідства, нападник вдарив ветерана АТО кулаком в голову, від чого він втратив рівновагу та впав на коліна. Пекельний у відповідь вдарив нападника ножем в груди, від чого той помер.

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Ветеран АТО у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезим, як довело слідство. Йому відразу оголосили про підозру. Проти нападників відкрили кримінальну справу.

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