Жуткое ДТП на Волыни оборвало жизнь супругов, пострадали дети

В понедельник, 2 июня, в Луцке произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения два человека погибли на месте и еще двое несовершеннолетних получили травмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.

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Подробности смертельного ДТП на Волыни

На улице Львовской в Луцке 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику Scania. В результате столкновения водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте.

В салоне авто также находились двое детей – 6-летний мальчик и 12-летняя девочка. Оба получили телесные повреждения.

Последствия смертельного ДТП в Луцке / Фото Национальной полиции Украины

Последствия смертельного ДТП в Луцке / Фото Национальной полиции Украины

Последствия смертельного ДТП в Луцке / Фото Национальной полиции Украины

По данным полиции, на месте происшествия работают следователи ГУНП Волынской области. Уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей". Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в Харьковской области мужчина не справился с управлением на мокрой дороге и наехал на остановку общественного транспорта, вызвав гибель 40-летней женщины. Водителя задержала полиция. Следователи проводят расследование, открыв уголовное производство.