Погибшие были сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Одесской области. Коллеги также рассказали про их воинские звания.
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Имена погибших правоохранителей:
- 38-летний майор полиции Игорь Ольховский;
- 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий;
- 26-летний капитан полиции Александр Братинов.
"Руководство и личный состав полиции области выражают искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Скорбим вместе с вами", – отметили в сообщении.
В Одесской области произошла авария с участием правоохранителей: смотрите видео
Смертельное ДТП под Одессой: что известно
Трагедия произошла в селе Заря, в Одесской области. По предварительной информации, правоохранители съехали на служебном автомобиле в кювет. Перед этим их направили в командировку из Татарбунаров в Сарату. Трое полицейских получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один их коллега, который также находился в автомобиле в момент ДТП, выжил. Состояние мужчины пока что тяжелое, медики продолжают бороться за его жизнь.
Сведения об аварии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. За расследование дела возьмется Государственное бюро расследований.