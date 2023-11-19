Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць прокомментировал смертельную ДТП в Польше с украинцами. По его словам, 3 из 10 пассажиров этого микроавтобуса – это украинские беженцы.

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Что рассказал консул

Куц сообщил, что трое пассажиров имеют статус временной защиты. К счастью они выжили в дорожной аварии. Генеральный консул Украины в Люблине сообщил, что эти люди пострадали в ДТП. Однако их состояние удовлетворительное.

Он подчеркнул, что наши консулы делают все для того, чтобы пострадавшие получили оперативную и качественную медицинскую помощь. Также дипломаты работают над тем, чтобы тела наших погибших граждан как можно быстрее отправили в Украину.

Что этому предшествовало

В воскресенье утром около 4:40, 19 ноября, микроавтобус VW Crafter двигался в сторону границы, однако выехал на встречную полосу, съехал за пределы дороги и врезался в дерево на обочине. Инцидент произошел в селе Верешин Грубешевского уезда Люблинского воеводства, расположенном на востоке Польши возле города Грубешев.

В машине ехали 10 украинцев. В результате этой аварии погибли две женщины и 6-летний ребенок. Также пострадали ещё две женщины, водитель и 3-летний ребенок. Мама обоих детей выжила. Она находится в полицейском участке, где её оказывают психологическую помощь.

Известно, что водитель был трезв. По предварительной информации, он мог уснуть за рулем. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы.

Подобные случаи уже были в Польше