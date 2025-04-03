В Австрии взяли под арест водителя микроавтобуса с украинцами, попавшего в смертельное ДТП

Австрийский суд принял решение об аресте 52-летнего украинца, который управлял микроавтобусом во время смертельной аварии 1 апреля. В ней погибли 4 пассажира-украинца.

Мужчину обвиняют в неумышленном убийстве и неумышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kurier.

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Какое решение принял суд в отношении водителя микроавтобуса

В городе Винер-Нойштадт суд избрал меру пресечения в виде ареста для 52-летнего водителя микроавтобуса, гражданина Украины, попавшего в смертельное ДТП 1 апреля. Начальный срок ареста – до 17 апреля.

Его задержали сразу после ДТП, и сейчас он находится в местном пенитенциарном учреждении.

Как пояснил представитель прокуратуры Эрих Габицль, решение об аресте приняли из-за риска побега подозреваемого, поскольку он не является резидентом Австрии.

Водителю могут предъявить обвинения в неумышленном убийстве и неумышленном причинении вреда здоровью. Идентичные подозрения выдвинуты и 43-летнему водителю полуприцепа, который столкнулся с микроавтобусом, однако пока остается на свободе.

Напомним, как сообщали в МИД Украины, вблизи Шайблингкирхена, что в Австрии, микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. 4 граждан Украины погибли, еще 4 получили тяжелые травмы. Еще 2 граждан Испании также были в микроавтобусе и получили травмы.