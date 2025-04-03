Чоловіка звинувачують у неумисному вбивстві та неумисному заподіянні шкоди здоров’ю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kurier.

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Яке рішення ухвалив суд щодо водія мікроавтобуса

У місті Вінер-Нойштадт суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для 52-річного водія мікроавтобуса, громадянина України, що втрапив у смертельну ДТП 1 квітня. Початковий термін арешту – до 17 квітня.

Його затримали одразу після ДТП, і наразі він перебуває в місцевій пенітенціарній установі.

Як пояснив речник прокуратури Еріх Габіцль, рішення про арешт ухвалили через ризик втечі підозрюваного, оскільки він не є резидентом Австрії.

Водієві можуть висунути звинувачення у неумисному вбивстві та неумисному заподіянні шкоди здоров’ю. Ідентичні підозри висунуті і 43-річному водієві напівпричепа, який зіткнувся з мікроавтобусом, однак поки залишається на свободі.

Нагадаємо, як повідомляли у МЗС України, поблизу Шайблінгкірхена, що в Австрії, мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. 4 громадян України загинули, ще 4 отримали важкі травми. Ще 2 громадян Іспанії також біли у мікроавтобусі та зазнали травм.