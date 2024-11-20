Избрана мера пресечения мужчине, который "влетел" в остановку в Хмельницком и убил трех человек
В Хмельницком в понедельник, 18 ноября, произошло жуткое смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя. 20 ноября суд избирал ему меру пресечения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Хмельницкий. Известно, что виновник ДТП находился под действием алкоголя и наркотиков.
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Водитель неоднократно привлекался за превышение скорости
В ходе судебного заседания следователь по этому делу и прокурор просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В конце концов суд избрал 27-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.
Таким образом подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли три женщины, находиться под стражей до 16 января 2025 года.
Он свою вину признает, а его адвокат заявил, что по приговору суда апелляцию не будет подавать.
Общественное узнало, что подозреваемый родом из Жмеринки Винницкой области. Сейчас зарегистрирован на Львовщине, но временно проживает в Хмельницком.
Имеет высшее образование, работает фрилансером. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако за прошлый год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости,
– сообщает издание.