Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. ГБР расследует смертельное ДТП в Житомире с участием сотрудника правоохранительных органов.

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На Житомирщине правоохранитель в пьяном ДТП сбил 16-летнюю девушку

Правоохранителя задержали и сообщили о подозрении из-за управления авто в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть несовершеннолетней.

По предварительным данным, около 1:20 ночи 7 июля 2025 года водитель легковушки не справился с управлением и въехал в бетонную опору. За рулем был милиционер, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек – 16 и 17 лет, а также 25-летнего мужчину.

В результате аварии 16-летняя пассажирка погибла на месте, другие получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Результаты медицинского освидетельствования показали, что уровень алкоголя в крови водителя превышал допустимую норму более чем в пять раз.