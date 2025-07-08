Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. ДБР розслідує смертельну ДТП у Житомирі за участі співробітника правоохоронних органів.

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На Житомирщині правоохоронець у п’яному ДТП збив 16-річну дівчину

Правоохоронця затримали та повідомили про підозру через керування авто в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть неповнолітньої.

За попередніми даними, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну опору. За кермом був правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 та 17 років, а також 25-річного чоловіка.

Внаслідок аварії 16-річна пасажирка загинула на місці, інші отримали численні травми і були госпіталізовані. Результати медичного огляду показали, що рівень алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.