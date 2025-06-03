Двое детей остались сиротами: на Закарпатье будут судить правоохранителя за смертельное ДТП
- На Закарпатье правоохранитель вызвал смертельное ДТП, в результате которого погибли двое взрослых, оставив двух детей сиротами.
- Дело правоохранителя передано в суд после завершения досудебного расследования.
На Закарпатье в суд направлено дело против правоохранителя, который спровоцировал смертельное ДТП. В результате аварии погибли двое взрослых, а их дети остались сиротами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
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Дело о смертельном ДТП рассмотрит суд
Жуткая авария произошла 15 ноября 2024 года вблизи села Гребля Хустского района. Обвиняемый – начальник отдела одного из правоохранительных органов Закарпатской области.
Управляя внедорожником, он значительно превысил скорость и совершил обгон в запрещенном месте. Выехав на встречную полосу, столкнулся с другим авто, в котором находились четыре человека.
На месте погибла 31-летняя пассажирка, а 35-летний водитель скончался в реанимации. Также пострадал двухлетний ребенок и еще один пассажир. После трагедии двое детей остались сиротами.
Суд рассмотрит дело чиновника, совершившего смертельное ДТП / Фото Государственного бюро расследований
Суд рассмотрит дело чиновника, совершившего смертельное ДТП / Фото Государственного бюро расследований
По данным ГБР, обвинительный акт уже передан в суд.
Недавно, еще одно смертельное ДТП произошло в Луцке. В результате аварии погибли супруги, а двое несовершеннолетних получили травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.