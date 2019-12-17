Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, еще 15 – пострадали.
Авария произошла в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Рейсовый пассажирский автобус ехал по маршруту "Херсон – Москва".
Спасатели привлекались для деблокации пострадавших.
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