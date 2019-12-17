Смертельна ДТП на Чернігівщині: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою – фото
У Чернігівській області зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого щонайменше 3 особи загинуло, ще 15 – постраждали.
Аварія трапилась о 22:40 поблизу села Мости Бахмацького району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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