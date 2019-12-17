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      Смертельна ДТП на Чернігівщині: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою – фото

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      Аварія на Чернігівщині / ДСНС

      У Чернігівській області зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого щонайменше 3 особи загинуло, ще 15 – постраждали.

      Аварія трапилась о 22:40 поблизу села Мости Бахмацького району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

      До теми: У смертельну ДТП на Тернопільщині потрапив шкільний автобус

      Рейсовий пасажирський автобус їхав за маршрутом "Херсон – Москва".


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернігова ДСНС
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