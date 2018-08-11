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Смертельное ДТП на Запорожье: водителя маршрутки уличили в серьезных нарушениях

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ДТП на Запорожье
ДТП на Запорожье

Водитель маршрутки, с участием которой 10 августа произошло смертельное ДТП на трассе Харьков – Симферополь, не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Сейчас курортный сезон, поэтому повышенный спрос на перевозчиков. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта в погоне за прибылью", – заявил председатель.

Он также добавил, что водители не учитывают отсутствие разрешительных документов для перевозки пассажиров, а нередко их не останавливает даже отсутствие водительского опыта.

Напомним, трагическое ДТП произошла 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 7 человек, еще 11 – травмированы.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Сергей Князев Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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