Смертельна ДТП на Запоріжжі: водія маршрутки викрили у серйозних порушеннях

Водій маршрутки, за участі якої 10 серпня сталася смертельна ДТП на трасі Харків - Сімферополь, не мав дозвільних документів на перевезення пасажирів.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

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"Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів та здійснення такого виду діяльності. Наразі курортний сезон, тому підвищений попит на перевізників. Саме цим і користуються деякі власники автотранспорту в гонитві за прибутками", – заявив голова.

Він також додав, що водії не зважають на відсутність дозвільних документів для перевезення пасажирів, а нерідко їх не зупиняє навіть відсутність водійського досвіду.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 7 людей, ще 11 – травмовані.