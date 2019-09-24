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      Смертельное ДТП на Житомирщине: водителю бензовоза избрали меру пресечения

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      Подозреваемый водитель бензовоза Анатолий Грановский
      Подозреваемый водитель бензовоза Анатолий Грановский / zt.suspilne.media

      На Житомирщине 22 сентября случилось смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика с цистерной, в результате которой погибли 9 человек. Водителю бензовоза Анатолию Грановскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

      Соответствующее решение приняли судьи Королевского районного суда 24 сентября.

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      22 сентября, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине пассажирский автобус.

      Грановского обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

      Водитель автоцистерны рассказал, что жалеет и раскаивается из-за случившегося. Он утверждает, что все случилось буквально за одну секунду, а избежать столкновения у него не было возможности.

       К слову: Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)

      Что известно об аварии на Житомирщине?
      Она случилась на автодороге Киев – Чоп вблизи села Большой Молодьков Новоград-Волынского района. DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир – Яремче", который стоял на обочине дороги.

      Дело в том, что водитель автобуса "Житомир – Яремче" остановился, чтобы заменить колесо. В автобусе ехали работники КП "Житомирского трамвайно-троллейбусного управления". Погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

      Смертельное ДТП на Житомирщине: смотрите видео

       

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      24 сентября
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      Теги: Новости Украины Расследования Аварии и ДТП Новости Житомира Криминальные новости ДТП на Житомирщине Судьи Жертвы
      Источник: 24 канал
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