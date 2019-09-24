Смертельное ДТП на Житомирщине: водителю бензовоза избрали меру пресечения
На Житомирщине 22 сентября случилось смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика с цистерной, в результате которой погибли 9 человек. Водителю бензовоза Анатолию Грановскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Соответствующее решение приняли судьи Королевского районного суда 24 сентября.
Читайте также: Смертельная авария на Житомирщине: тела погибших из-под автобуса доставали автокраном – фото
22 сентября, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине пассажирский автобус.
Грановского обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Водитель автоцистерны рассказал, что жалеет и раскаивается из-за случившегося. Он утверждает, что все случилось буквально за одну секунду, а избежать столкновения у него не было возможности.
К слову: Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
Что известно об аварии на Житомирщине?
Она случилась на автодороге Киев – Чоп вблизи села Большой Молодьков Новоград-Волынского района. DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир – Яремче", который стоял на обочине дороги.
Дело в том, что водитель автобуса "Житомир – Яремче" остановился, чтобы заменить колесо. В автобусе ехали работники КП "Житомирского трамвайно-троллейбусного управления". Погибли 9 человек, еще 11 пострадали.
Смертельное ДТП на Житомирщине: смотрите видео
Выбор редакции
-
Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича24 сентября , 22:18
-
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА24 сентября , 21:15
-
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика24 сентября , 21:02