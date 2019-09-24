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      Смертельна ДТП на Житомирщині: водію бензовоза обрали запобіжний захід

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      Підозрюваний водій бензовоза Анатолій Грановський
      Підозрюваний водій бензовоза Анатолій Грановський / zt.suspilne.media

      На Житомирщині 22 вересня трапилася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки з цистерною, внаслідок якої загинули 9 осіб. Водію бензовоза Анатолію Грановському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

      Відповідне рішення прийняли судді Корольовського районного суду 24 вересня.

      Читайте також: Смертельна аварія на Житомирщині: тіла загиблих з-під автобуса діставали автокраном – фото

      22 вересня, водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався у припаркований на узбіччі пасажирський автобус.

      Грановського звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

      Водій автоцистерни розповів, що шкодує і кається через те, що сталося. Він стверджує, що усе трапилося буквально за одну секунду, а уникнути зіткнення у нього не було можливості.

      До слова: Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)

      Що відомо про аварію на Житомирщині?Вона трапилася на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир – Яремче", що стояв на узбіччі дороги.

      Річ у тім, що водій автобуса "Житомир – Яремче" зупинився, аби замінити колесо. В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління". Загинуло 9 осіб, ще 11 постраждали.

      Смертельна ДТП на Житомирщині: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Судді ДТП на Житомирщині Кримінальні новини Новини Житомира Жертви Розслідування
      Джерело: 24 канал
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