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Смертельное ДТП под Житомиром: опубликовано жуткое видео первых минут после аварии (21+)

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ДТП под Житомиром на трассе Киев – Чоп унесло жизни не менее 10 человек
ДТП под Житомиром на трассе Киев – Чоп унесло жизни не менее 10 человек / "Житомир. today"

В сети появилось видео, которое было снято через несколько минут после того, как вблизи Житомира на трассе Киев – Чоп рейсовый автобус врезался в грузовик. В целом эта авария унесла не менее 10 жизней.

Соответствующий ролик опубликовал ресурс dtp.kiev.ua на своем Youtube-канале.

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На кадрах, в частности, слышны плач и крики. Также можно увидеть, как оказывают помощь несовершеннолетней девочке, которая не может даже пошевелиться. Кроме того, изображены тела людей.

Внимание!!! Видео содержит ужасные кадры, в том числе и смерть. Строго запрещен просмотр людям, которым еще нет 21 года и лицам со слабой психикой.

Добавим, по данным полиции, в результате этого ДТП погибли:

– житель города Ровно, 1978 года рождения (водитель маршрутного автобуса)

– житель села Гульск Новоград-Волынского района, 2004 года рождения;

– жительница города Киева (уроженка Ровенской области), 1958 года рождения;

– жительница города Новая Каховка Херсонской области, 1944 года рождения;

– жительница Киева, 1964 года рождения;

– девочка 2010 рождения, гражданка России;

– женщина, 1984 года рождения, гражданка России;

– жительница города Ровно, 1995 года рождения.

– гражданин Грузии, 1962 года рождения;

– мальчик, 2002 года рождения, житель города Новоград-Волынский Житомирской области.

Кроме того, в аварии пострадали:

– двое детей: 11-летняя жительница Новоград-Волынского и 10-летний гражданин России: обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы;

– житель поселка городского типа Ружин, 1993 года рождения;

– житель города Новоград-Волынский, 1963 года рождения;

– житель города Коростень, 1992 года рождения;

– жительница села Гульск Новоград-Волынского района, 1999 года рождения;

– жительница села Гульск, Новоград-Волынского района, 1980 года рождения;

– жительница города Новоград-Волынский, 1975 года рождения;

– житель города Ровно.

Напомним, около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.

Теги: Новости Украины Новости Житомира Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Жертвы ДТП возле Житомира
Источник: 24 Канал
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