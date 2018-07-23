Смертельное ДТП под Житомиром: опубликовано жуткое видео первых минут после аварии (21+)
В сети появилось видео, которое было снято через несколько минут после того, как вблизи Житомира на трассе Киев – Чоп рейсовый автобус врезался в грузовик. В целом эта авария унесла не менее 10 жизней.
Соответствующий ролик опубликовал ресурс dtp.kiev.ua на своем Youtube-канале.
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На кадрах, в частности, слышны плач и крики. Также можно увидеть, как оказывают помощь несовершеннолетней девочке, которая не может даже пошевелиться. Кроме того, изображены тела людей.
Внимание!!! Видео содержит ужасные кадры, в том числе и смерть. Строго запрещен просмотр людям, которым еще нет 21 года и лицам со слабой психикой.
Добавим, по данным полиции, в результате этого ДТП погибли:
– житель города Ровно, 1978 года рождения (водитель маршрутного автобуса)
– житель села Гульск Новоград-Волынского района, 2004 года рождения;
– жительница города Киева (уроженка Ровенской области), 1958 года рождения;
– жительница города Новая Каховка Херсонской области, 1944 года рождения;
– жительница Киева, 1964 года рождения;
– девочка 2010 рождения, гражданка России;
– женщина, 1984 года рождения, гражданка России;
– жительница города Ровно, 1995 года рождения.
– гражданин Грузии, 1962 года рождения;
– мальчик, 2002 года рождения, житель города Новоград-Волынский Житомирской области.
Кроме того, в аварии пострадали:
– двое детей: 11-летняя жительница Новоград-Волынского и 10-летний гражданин России: обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы;
– житель поселка городского типа Ружин, 1993 года рождения;
– житель города Новоград-Волынский, 1963 года рождения;
– житель города Коростень, 1992 года рождения;
– жительница села Гульск Новоград-Волынского района, 1999 года рождения;
– жительница села Гульск, Новоград-Волынского района, 1980 года рождения;
– жительница города Новоград-Волынский, 1975 года рождения;
– житель города Ровно.
Напомним, около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.