07:42
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
  • четвер
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Смертельна ДТП під Житомиром: опубліковано моторошне відео перших хвилин після аварії (21+)

547
ДТП під Житомиром на трасі Київ – ЧОП забрала життя щонаменше 10 люей
ДТП під Житомиром на трасі Київ – ЧОП забрала життя щонаменше 10 люей / "Житомир. today"

У мережі з'явилося відео, яке було знято за кілька хвилин після того, як поблизу Житомира на трасі Київ – Чоп рейсовий автобус врізався у вантажівку. Загалом ця аварія забрала щонайменше 10 життів.

Відповідний ролик опублікував ресурс dtp.kiev.ua на своєму Youtube-каналі.

Читайте також: Чому сталися смертельні аварії вантажівок з мікроавтобусами: водії фур оприлюднили свою версію

На кадрах, зокрема, чути плач та крики. Також можна побачити, як надають допомогу неповнолітній дівчинці, яка не може навіть поворухнутися. Крім того, зображено тіла людей.

Увага!!! Відео містить жахливі кадри, в тому числі й смерть. Суворо заборонено перегляд людям, яким ще немає 21 року та особам зі слабкою психікою.

Додамо, за даними поліції, внаслідок цієї ДТП загинули:

– житель міста Рівне, 1978 року народження (водій маршрутного автобуса);

– житель села Гульськ Новоград-Волинського району, 2004 року народження;

– жителька міста Києва (уродженка Рівненської області), 1958 року народження;

– жителька міста Нова Каховка Херсонської області, 1944 року народження;

– жителька міста Києва, 1964 року народження;

– дівчинка 2010 року народження, громадянка Росії;

– жінка, 1984 року народження, громадянка Росії;

– жителька міста Рівне, 1995 року народження.

– громадянин Грузії, 1962 року народження;

– хлопчик, 2002 року народження, житель міста Новоград-Волинського Житомирської області.

Крім того, у аварії постраждали:

– двоє дітей: 11-річна жителька Новоград-Волинського та 10-річний громадянин Росії: обох важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні;

– житель селища міського типу Ружин, 1993 року народження;

– житель міста Новоград-Волинський, 1963 року народження;

– житель міста Коростень, 1992 року народження;

– жителька села Гульськ Новоград-Волинського району, 1999 року народження;

– жителька села Гульськ, Новоград-Волинського району, 1980 року народження;

– жителька міста Новоград-Волинський, 1975 року народження;

– житель міста Рівне.

Нагадаємо, близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка,у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У зв'язку із інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП ДТП поблизу Житомира Новини Житомира Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
22 липня, 22:07 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
1067
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 530
Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
22 липня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
2237
Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
22 липня, 19:30 Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
498
Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
22 липня, 19:12 Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 837
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Сьогодні Тимошенко візьме участь у судовому засіданні у справі ЄЕСУ
 23 липня 2012 , 08:24 0
Автомайдан — це група людей, а не політична партія, — Булатов
15 лютого 2014 , 13:12
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук