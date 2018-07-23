Смертельна ДТП під Житомиром: опубліковано моторошне відео перших хвилин після аварії (21+)

У мережі з'явилося відео, яке було знято за кілька хвилин після того, як поблизу Житомира на трасі Київ – Чоп рейсовий автобус врізався у вантажівку. Загалом ця аварія забрала щонайменше 10 життів.

Відповідний ролик опублікував ресурс dtp.kiev.ua на своєму Youtube-каналі.

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На кадрах, зокрема, чути плач та крики. Також можна побачити, як надають допомогу неповнолітній дівчинці, яка не може навіть поворухнутися. Крім того, зображено тіла людей.

Увага!!! Відео містить жахливі кадри, в тому числі й смерть. Суворо заборонено перегляд людям, яким ще немає 21 року та особам зі слабкою психікою.

Додамо, за даними поліції, внаслідок цієї ДТП загинули:

– житель міста Рівне, 1978 року народження (водій маршрутного автобуса);

– житель села Гульськ Новоград-Волинського району, 2004 року народження;

– жителька міста Києва (уродженка Рівненської області), 1958 року народження;

– жителька міста Нова Каховка Херсонської області, 1944 року народження;

– жителька міста Києва, 1964 року народження;

– дівчинка 2010 року народження, громадянка Росії;

– жінка, 1984 року народження, громадянка Росії;

– жителька міста Рівне, 1995 року народження.

– громадянин Грузії, 1962 року народження;

– хлопчик, 2002 року народження, житель міста Новоград-Волинського Житомирської області.

Крім того, у аварії постраждали:

– двоє дітей: 11-річна жителька Новоград-Волинського та 10-річний громадянин Росії: обох важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні;

– житель селища міського типу Ружин, 1993 року народження;

– житель міста Новоград-Волинський, 1963 року народження;

– житель міста Коростень, 1992 року народження;

– жителька села Гульськ Новоград-Волинського району, 1999 року народження;

– жителька села Гульськ, Новоград-Волинського району, 1980 року народження;

– жителька міста Новоград-Волинський, 1975 року народження;

– житель міста Рівне.