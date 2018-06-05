Смертельное ДТП с маршруткой в Одесской области: автобусы столкнулись лоб в лоб

Утром 5 июня маршрутка и грузовой микроавтобус столкнулись на автодороге в Одесские области.

Ужасная авария произошла на дороге Одесса – Спасское. В результате лобового столкновения один человек погиб, еще девять получили ранения, информирует пресс-служба полиции.

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Сообщение о ДТП вблизи села Дмитровка Килийского района поступило правоохранителям примерно в 7:40 утра.

Предварительно установлено, что водитель грузового микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой Килия – Одесса.



Лобовое столкновение с маршруткой в Одесской области

В салоне рейсового микроавтобуса на момент столкновения находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров.

От полученных травм водитель грузового микроавтобуса погиб на месте. Травмы получила также женщина, которая была пассажиркой в этом микроавтобусе.

Ранены были еще 8 пассажиров маршрутного такси.



Водитель грузового микроавтобуса погиб на месте

На фото с места аварии видно, что бусы буквально столкнулись лоб в лоб.

Ужасное ДТП произошло вечером 2 июня на окраине Одессы. Там внедорожник на скорости сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.