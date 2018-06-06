Смертельное ДТП с туристами в Ивано-Франковске: есть погибшие

В среду, 6 июня, в селе Майдан Тисменицкого района на Ивано-Франковщине, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погибла 29-летняя пассажирка автобуса, еще более 10 человек травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП на территории Ивано-франковской области.

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Как сообщили правоохранители, ДТП произошло на трассе сообщением "Стрый-Черновцы", когда водитель автобуса, в котором находились туристы, пытался обогнать грузовик марки "ЗИЛ-130", поэтому выехал на встречную полосу.

Это привело к столкновению транспортных средств, в результате чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где за несколько десятков метров, также перевернулся,

– отметили в пресс-службе.

Вследствие аварии уже в больнице погибла женщина 29-летнего возраста, еще около 10 травмированы. Точное количество пострадавших, которые были отправлены в больницы Калуша и Ивано-Франковска, устанавливается.



Смертельное ДТП в Ивано-Франковске

Сейчас следователями открыто уголовное производство.

Напомним, 5 июня в Одессе пьяная женщина за рулем Jaguar, не справившись с управлением, разбила сразу четыре автомобиля. Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в крови водителя, что более чем в 10 раз превышает норму. На женщину составили админпротокол.