Смертельне ДТП з туристами в Івано-Франківську: є загиблі

У середу, 6 червня, в селі Майдан Тисменицького району, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Загинула 29-річна пасажирка автобуса, ще понад 10 людей травмовано.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП на території Івано-франківської області.

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Як повідомили правоохоронці, ДТП відбулася на трасі сполученням "Стрий-Чернівці", коли водій автобусу, в якому перебували туристи, намагався обігнати вантажівку марки "ЗІЛ-130", тому виїхав на зустрічну смугу.

Це призвело до зіткнення транспортних засобів внаслідок чого вантажівка перекинулася відразу, а автобус з’їхав в лісосмугу, де за кількадесят метрів також перекинувся,

– зазначили у прес-службі.

Внаслідок аварії вже в лікарні загинула жінка 29-річного віку, ще близько 10 травмовано. Точна кількість постраждалих, які були відправлені до лікарень Калуша та Івано-Франківська, встановлюється.



Смертельне ДТП в Івано-Франківську

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі п'яна жінка за кермом Jaguar, не впоравшись із керуванням, розбила відразу чотири автомобілі. Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові водійки, що у понад 10 разів перевищує норму. На жінку склали адмінпротокол.