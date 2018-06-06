01:55
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
22°C 8°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Смертельне ДТП з туристами в Івано-Франківську: є загиблі

451 Читать новость на русском
Смертельне ДТП з туристами в Івано-Франківську
Смертельне ДТП з туристами в Івано-Франківську / Національна поліція

У середу, 6 червня, в селі Майдан Тисменицького району, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Загинула 29-річна пасажирка автобуса, ще понад 10 людей травмовано.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП на території Івано-франківської області.

Читайте також: У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Як повідомили правоохоронці, ДТП відбулася на трасі сполученням "Стрий-Чернівці", коли водій автобусу, в якому перебували туристи, намагався обігнати вантажівку марки "ЗІЛ-130", тому виїхав на зустрічну смугу.

Це призвело до зіткнення транспортних засобів внаслідок чого вантажівка перекинулася відразу, а автобус з’їхав в лісосмугу, де за кількадесят метрів також перекинувся,
– зазначили у прес-службі.

Внаслідок аварії вже в лікарні загинула жінка 29-річного віку, ще близько 10 травмовано. Точна кількість постраждалих, які були відправлені до лікарень Калуша та Івано-Франківська, встановлюється.

ДТП в Івано-Франківську
Смертельне ДТП в Івано-Франківську

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 5 червня в Одесі п'яна жінка за кермом Jaguar, не впоравшись із керуванням, розбила відразу чотири автомобілі. Алкотестер виявив майже 2,5 проміле алкоголю в крові водійки, що у понад 10 разів перевищує норму. На жінку склали адмінпротокол.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 179
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
6 червня, 22:00 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
2051
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
6 червня, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
1133
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
6 червня, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 969
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
6 червня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 4925
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук