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Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве: водителю объявили еще одно подозрение

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Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве
Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве / Коллаж 24 канал

Водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, объявили еще одно подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

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Злоумышленнику дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексуУкраины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины,
– сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.

Ему уже объявили о подозрении и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.

 

 

Теги: Новости Киева Аварии и ДТП ДТП з Hummer у Киеве
Источник: 24 Канал
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