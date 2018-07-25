Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве: водителю объявили еще одно подозрение

Водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, объявили еще одно подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

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Злоумышленнику дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексуУкраины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины,

– сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.



Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.



Ему уже объявили о подозрении и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.