Смертельное ДТП в Харькове: открыто новое уголовное производство

Адвокат осужденного за гибель людей в результате жуткого ДТП в Харькове Геннадия Дронова добился открытия уголовного производства в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Дело возбуждено по статье "заведомо ложное показание" или заключение эксперта. Об этом сообщает журналист Татьяна Доцяк в социальной сети Facebook.

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Осужденный за кровавое ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, Геннадий Дронов считает, что во время следствия и судебного рассмотрения его право на защиту было нарушено как минимум 12 раз.

Экспертизы содержали множество ошибок и не давали ответа на важные вопросы. На основе этих экспертиз был составлен обвинительный акт и дело передали в суд. Замечания и ходатайства адвоката Дронова игнорировались, а в назначении комплексной экспертизы ему отказали,

– рассказала Татьяна Доцяк.

По мнению Дронова, эксперты путались в вопросе, из скольких улиц состоит перекресток, на который он выехал – из двух или четырех и границы этого перекрестка. Также он не доволен, что не было учтено отсутствие разметки на асфальте.

Кроме того, Дронову не нравится, что экспертиза не установила, кто первым начал нарушать правила дорожного движения и не понимает степень своей вины.

По мнению Дронова, прокуроры не добавили отягчающие обстоятельства Зайцевой, а вписали смягчение из-за возмещения пострадавшим убытков. "Хотя на момент составления обвинительного акта было примирение только с двумя потерпевшими и подругой Зайцевой, а в материалах дела в наличии вообще была только одна расписка от потерпевшего", – добавила журналистка.

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"Первая попытка открыть производство закончилась тем, что заниматься им полиция поручила не следственному управлению, а участковому, который не только не имеет соответствующих знаний для расследования, но и полномочий. Дело закрыли. И вот адвокат Дронова добился открытия дела через суд", – объяснила Доцяк.

Что известно о резонансном ДТП в Харькове?

18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым автомобилем руководила 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.