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      Смертельное ДТП в Мелитополе: есть жертвы – фото

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      Авария в Мелитополе / zp.npu.gov.ua

      Утром 2 февраля в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погиб один человек. Еще 4 человека пострадали и были госпитализированы.

      Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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      По данным правоохранителей, около 5 утра автомобиль Nissan, пересекая на красный сигнал светофора перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе, столкнулся с автомобилем Volkswagen.


      ДТП в Мелитополе / Фото Нацполиции

      Сейчас решается вопрос о задержании водителя Nissan.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Мелитополя Новости Запорожья Аварии и ДТП
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