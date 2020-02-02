Смертельное ДТП в Мелитополе: есть жертвы – фото
Утром 2 февраля в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погиб один человек. Еще 4 человека пострадали и были госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
К теме: В Николаеве над водителем, который сбил женщину, устроили самосуд: видео 18+
По данным правоохранителей, около 5 утра автомобиль Nissan, пересекая на красный сигнал светофора перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе, столкнулся с автомобилем Volkswagen.
ДТП в Мелитополе / Фото Нацполиции
Сейчас решается вопрос о задержании водителя Nissan.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии