Смертельное ДТП в Мелитополе: есть жертвы – фото

Утром 2 февраля в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погиб один человек. Еще 4 человека пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. К теме: В Николаеве над водителем, который сбил женщину, устроили самосуд: видео 18+ По данным правоохранителей, около 5 утра автомобиль Nissan, пересекая на красный сигнал светофора перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе, столкнулся с автомобилем Volkswagen.

ДТП в Мелитополе / Фото Нацполиции Сейчас решается вопрос о задержании водителя Nissan.