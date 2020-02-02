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      Смертельна ДТП у Мелітополі: є жертви – фото

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      Аварія у Мелітополі / zp.npu.gov.ua

      Вранці 2 лютого у Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинула одна людина. Ще 4 осіб постраждали та були госпіталізовані.

      За даними правоохоронців, близько 5 ранку автомобіль Nissan, перетинаючи на червоний сигнал світлофору перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі, зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

      До теми: У Миколаєві над водієм, який збив жінку, влаштували самосуд: відео 18+

      Наразі вирішується питання щодо затримання водія Nissan.


      ДТП у Мелітополі / Фото Нацполіції

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Новини Мелітополя
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