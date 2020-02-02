Смертельна ДТП у Мелітополі: є жертви – фото

Вранці 2 лютого у Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинула одна людина. Ще 4 осіб постраждали та були госпіталізовані.

За даними правоохоронців, близько 5 ранку автомобіль Nissan, перетинаючи на червоний сигнал світлофору перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі, зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції. До теми: У Миколаєві над водієм, який збив жінку, влаштували самосуд: відео 18+ Наразі вирішується питання щодо затримання водія Nissan.

ДТП у Мелітополі / Фото Нацполіції