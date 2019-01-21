Смертельное ДТП в Полтаве: чего опасаются родители погибшего парня

На днях пришла трагическая весть из Полтавы. Там, после двух месяцев в коме, в больнице скончался 14-летний Артем Левченко. В начале ноября 2018 года в центре города его сбила на внедорожнике Mercedes местная жительница Наталья Саенко.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" сообщил журналист Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что трагедия произошла тогда, когда парень после велосипедной тренировки возвращался домой и пересекал пешеходный переход. Саенко – достаточно известна в Полтаве, поскольку является владелицей двух ресторанов.



Ранее женщина задерживалась правоохранителями за вождение машины в нетрезвом состоянии

Гнап также подчеркнул: Саенко летела на такой скорости, что после удара джип проехал еще добрую сотню метров, а от контакта с подростком на машине образовалась большая вмятина и полностью покрылось трещинами лобовое стекло.

Как это часто бывает в таких ситуациях, женщине быстро приехала подмога. В частности, ее муж, приехав на место аварии, сразу снял с машины номера и забрал видеорегистратор. Записывающий прибор он предоставил полиции лишь на следующий день, но память на нем была пустая, все записи были стерты,

– сообщает журналист.

По его словам, свидетели настаивают, что парень находился именно на пешеходном переходе. Через два месяца расследования полицейские так и не объявили женщине подозрение в совершении ДТП. Они сделали это только через день после того, как подросток умер в больнице, а общественность снова начала обсуждать это страшное событие.

Родственники погибшего парня всерьез опасаются, что дело начнут заминать. Ведь вместе с мужем потерпевшей, очевидцы происшествия видели на месте аварии еще и одного из работников полтавской прокуратуры,

– заверил Гнап.

"Родители Артема настаивают, что не примут никакой денежной компенсации за смерть сына и не откажутся от своих требований установить справедливость в этом деле. Единственная проблема в том, что проведение следствия и предъявление обвинения зависит не от них, а от полиции и прокуратуры", – подытожил Дмитрий.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 21 января 2019