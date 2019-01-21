16:00
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Смертельное ДТП в Полтаве: чего опасаются родители погибшего парня

      178 Читати новину українською
      Фото с места ДТП
      Фото с места ДТП / poltava.to

      На днях пришла трагическая весть из Полтавы. Там, после двух месяцев в коме, в больнице скончался 14-летний Артем Левченко. В начале ноября 2018 года в центре города его сбила на внедорожнике Mercedes местная жительница Наталья Саенко.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" сообщил журналист Дмитрий Гнап.

      Читайте также: В Полтаве умер парень, которого сбила местная бизнесвумен

      Он отметил, что трагедия произошла тогда, когда парень после велосипедной тренировки возвращался домой и пересекал пешеходный переход. Саенко – достаточно известна в Полтаве, поскольку является владелицей двух ресторанов.

      Наталя Саєнко
      Ранее женщина задерживалась правоохранителями за вождение машины в нетрезвом состоянии

      Гнап также подчеркнул: Саенко летела на такой скорости, что после удара джип проехал еще добрую сотню метров, а от контакта с подростком на машине образовалась большая вмятина и полностью покрылось трещинами лобовое стекло.

      Как это часто бывает в таких ситуациях, женщине быстро приехала подмога. В частности, ее муж, приехав на место аварии, сразу снял с машины номера и забрал видеорегистратор. Записывающий прибор он предоставил полиции лишь на следующий день, но память на нем была пустая, все записи были стерты,
      – сообщает журналист.

      По его словам, свидетели настаивают, что парень находился именно на пешеходном переходе. Через два месяца расследования полицейские так и не объявили женщине подозрение в совершении ДТП. Они сделали это только через день после того, как подросток умер в больнице, а общественность снова начала обсуждать это страшное событие.

      Родственники погибшего парня всерьез опасаются, что дело начнут заминать. Ведь вместе с мужем потерпевшей, очевидцы происшествия видели на месте аварии еще и одного из работников полтавской прокуратуры,
      – заверил Гнап.

      "Родители Артема настаивают, что не примут никакой денежной компенсации за смерть сына и не откажутся от своих требований установить справедливость в этом деле. Единственная проблема в том, что проведение следствия и предъявление обвинения зависит не от них, а от полиции и прокуратуры", – подытожил Дмитрий.

      Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 21 января 2019

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Жертвы Новости Полтавы Криминальные новости Аварии и ДТП Дмитрий Гнап
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 501
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сегодня , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 98
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сегодня , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 223
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон
       10 ноября 2018 , 10:58
      В Харькове парень облил девушку самогоном и поджег ее
       13 мая 2013 , 00:50 1
      Топ-новости 16 августа: Заря фантастически проходит Брагу в Лиге Европы, Карпаты и Львов получили главных тренеров
       17 августа 2018 , 07:00
      Skoda Scala: ощутимый шаг вперед
       26 декабря 2018 , 14:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук