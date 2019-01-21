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      Смертельна ДТП у Полтаві: чого побоюються батьки загиблого хлопця

      1620 Читать новость на русском
      Фото з місця ДТП
      Фото з місця ДТП / poltava.to

      Днями прийшла трагічна звістка із Полтави. Там, після двох місяців в комі, в лікарні помер 14-річний Артем Левченко. На початку листопада 2018 року його в центрі міста збила на позашляховику Mercedes місцева мешканка Наталія Саєнко.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" повідомив журналіст Дмитро Гнап.

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      Він зазначив, що трагедія сталася тоді, коли хлопець після велосипедного тренування повертався додому й перетинав пішохідний перехід. Саєнко – досить відома в Полтаві, оскільки є власницею двох ресторанів.

      Наталя Саєнко
      Раніше жінка затримувалася правоохоронцями за водіння машини у нетверезому стані

      Гнап також наголосив: Саєнко летіла на такій швидкості, що після удару джип проїхав ще добру сотню метрів, а від контакту з підлітком на машині утворилась велика вм'ятина і повністю вкрилося тріщинами лобове скло.

      Як це часто буває в таких ситуаціях, до жінки швидко приїхала підмога. Зокрема, її чоловік, приїхавши на місце аварії, одразу зняв з машини номери й забрав відеореєстратор. Записувальний прилад він надав поліції лише на наступний день, але пам'ять на ньому була порожня, всі записи були стерті,
      – повідомив журналіст.

      За його словами, свідки наполягають, що хлопець знаходився саме на пішохідному переході. Через два місяці розслідування поліцейські так і не оголосили жінці підозру в скоєнні ДТП. Вони зробили це лише через день після того, як підліток помер у лікарні, а громадськість знову почала обговорювати цю страшну подію.

      Родичі загиблого хлопця серйозно побоюються, що справу почнуть заминати. Адже разом з чоловіком потерпілої, очевидці події бачили на місці аварії ще й одного з працівників полтавської прокуратури,
      – запевнив Гнап.

      "Батьки Артема наполягають, що не приймуть жодної грошової компенсації за смерть сина і не відмовляться від своїх вимог встановити справедливість в цій справі. Єдина проблема в тому, що проведення слідства й висунення обвинувачення залежить не від них, а від поліції та прокуратури", – підсумував Дмитро.

      Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 21 січня 2019

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Дмитро Гнап Аварії та ДТП Кримінальні новини Новини Полтави Жертви
      Джерело: 24 канал
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