Смертельна ДТП у Полтаві: чого побоюються батьки загиблого хлопця

Днями прийшла трагічна звістка із Полтави. Там, після двох місяців в комі, в лікарні помер 14-річний Артем Левченко. На початку листопада 2018 року його в центрі міста збила на позашляховику Mercedes місцева мешканка Наталія Саєнко.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" повідомив журналіст Дмитро Гнап.

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Він зазначив, що трагедія сталася тоді, коли хлопець після велосипедного тренування повертався додому й перетинав пішохідний перехід. Саєнко – досить відома в Полтаві, оскільки є власницею двох ресторанів.



Раніше жінка затримувалася правоохоронцями за водіння машини у нетверезому стані

Гнап також наголосив: Саєнко летіла на такій швидкості, що після удару джип проїхав ще добру сотню метрів, а від контакту з підлітком на машині утворилась велика вм'ятина і повністю вкрилося тріщинами лобове скло.

Як це часто буває в таких ситуаціях, до жінки швидко приїхала підмога. Зокрема, її чоловік, приїхавши на місце аварії, одразу зняв з машини номери й забрав відеореєстратор. Записувальний прилад він надав поліції лише на наступний день, але пам'ять на ньому була порожня, всі записи були стерті,

– повідомив журналіст.

За його словами, свідки наполягають, що хлопець знаходився саме на пішохідному переході. Через два місяці розслідування поліцейські так і не оголосили жінці підозру в скоєнні ДТП. Вони зробили це лише через день після того, як підліток помер у лікарні, а громадськість знову почала обговорювати цю страшну подію.

Родичі загиблого хлопця серйозно побоюються, що справу почнуть заминати. Адже разом з чоловіком потерпілої, очевидці події бачили на місці аварії ще й одного з працівників полтавської прокуратури,

– запевнив Гнап.

"Батьки Артема наполягають, що не приймуть жодної грошової компенсації за смерть сина і не відмовляться від своїх вимог встановити справедливість в цій справі. Єдина проблема в тому, що проведення слідства й висунення обвинувачення залежить не від них, а від поліції та прокуратури", – підсумував Дмитро.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 21 січня 2019