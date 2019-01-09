Смертельное ДТП в Полтаве: зажиточному водителю избрана мера пресечения

В Полтаве наконец взяли под арест богатую рестораторшу, которая за рулем "Мерседеса" сбила насмерть парня еще два месяца назад. В среду, 9 января, суд назначил Натальи Саенко круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

На днях полтавчане устроили акцию протеста, требуя справедливого расследования и наказания.

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Отметим, что Артем Левченко, которого женщина на внедорожнике сбила в центре города, впал в кому, а 7 января умер. Прощаться с Артемом пришли несколько сотен человек. Именно под давлением полтавчан водителя наконец таки задержали.

Накануне ей вручили подозрение, а 9 января избрана мера пресечения. На круглосуточном аресте настаивали прокурор и следователь. Защита просила ночной домашний арест. Мол, женщина – бизнесвумен и имеет множество дел.

Избрана достаточно предупредительная мера для устранения рисков, предусмотренных статьей 177. Подозреваемая появлялась на вызовы, а не уклонялась. В случае, если она будет уклоняться, будет идти речь об избрании более тяжкого пресечения,

– отметил прокурор Александр Зинченко.

К тому же, якобы, слегла ее мама и надо ухаживать за 15-летним сыном. Судья Октябрьского райсуда удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Наталью Саенко до девятого марта в круглосуточный домашний арест.

"По нашему мнению, очевидно нарушение парвил дорожного движения со стороны велосипедиста. Недаром я настаивал на обнародовании показаний свидетелей, зато у стороны обвинения другая позиция. Правила дорожного движения обязывают велосипедиста переводить велосипед в руках", – ответил адвокат водительницы Олег Губа.

К слову, 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.