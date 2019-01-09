Смертельна ДТП у Полтаві: заможній водійці обрали запобіжний захід

У Полтаві нарешті взяли під арешт заможну рестораторку, яка за кермом "Мерседесу" збила насмерть хлопця ще два місяці тому. У середу, 9 січня, суд призначив Наталії Саєнко цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Днями полтавчани влаштували акцію протесту, вимагаючи справедливого розслідування та покарання.

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Зазначимо, що Артем Левченко, якого жінка на позашляховику збила в центрі міста, впав у кому, а 7 січня помер. Прощатись із Артемом прийшли кількасот людей. Саме під тиском полтавців водійку врешті таки затримали.

Напередодні їй вручили підозру, а 9 січня обрали запобіжний захід. На цілодобовому арешті наполягали прокурор та слідчий. Захист просив нічний домашній арешт. Мовляв, жінка – бізнесменка і має безліч справ.

Обрано достатній запобіжній захід для усунення ризиків, передбачених статтею 177. Підозрювана з’являлася на виклики, не ухилялася. У випадку, якщо вона буде ухилятися, буде домовлення про обрання більш тяжкого запобіжного заходу,

– наголосив прокурор Олександр Зінченко.

До того ж, мовляв,злягла її мама і треба доглядати за 15-річним сином. Суддя Октябрського райсуду задовольнила клопотання прокурора і відправила Наталію Саєнко до дев’ятого березня під цілодобовий домашній арешт.

"На нашу думку, є очевидним порушення парвил дорожнього руху з боку велосипедиста. Недарма я наполягав на оприлюдненні показів свідків, натомість у сторони обвинувачення інша позиція. Правила дорожнього руху зобов’язують велосипедиста переводити велосипед в руках", – відповів адвокат водійки Олег Губа.

До слова, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.