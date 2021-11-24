На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились 52 человека, из них 7 смогли выжить. СМИ пишут, что эта авария стала самой смертоносной в Европе за 10 лет.

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Погибла семья из 11 человек

В жутком ДТП на трассе София – Благоевград погибли 45 человек, 12 из которых – это дети. В то же время пострадавших, которые смогли выжить, оперативно доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Известно, что среди жертв ДТП была большая семья из 11 человек. Они часто путешествовали по Европе.

Обратите внимание! Сейчас рассматривают 2 версии жуткой аварии со сгоревшим автобусом. ДТП могло произойти из-за технической неисправности или же человеческой ошибки.

ДТП с автобусом в Болгарии