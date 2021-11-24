На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні перебували 52 людини, із них 7 змогли вижити. ЗМІ пишуть, що ця аварія стала найсмертоноснішою в Європі за 10 років.
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Загинула сім'я з 11 людей
У моторошній автотрощі на трасі Софія – Благоєвград загинули 45 осіб, 12 з яких – це діти. Водночас постраждалих, які змогли вижити, оперативно доправили у важкому стані до лікарні.
Відомо, що серед жертв ДТП була величезна родина з 11 людей. Вони часто подорожували Європою.
ДТП з автобусом у Болгарії
- Автобус із туристами потрапив у ДТП на трасі Софія – Благоєвград.
- На великій швидкості транспортний засіб зіткнувся з огородженням і після цього загорівся.
- Він повністю вигорів буквально за 2 – 3 хвилин. З 52 пасажирів врятувались лише семеро.
- За інформацією нашого МЗС, українців серед жертв і потерпілих немає.