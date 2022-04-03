Смертельный цинизм: Путин "согласился" отпустить людей из Мариуполя морем – но лишь иностранцев

Россия цинично заявила, что по просьбе президента Турции оккупанты отпустят иностранцев из Мариуполя. Известно, что враг откроет коридор для эвакуации.

Соответствующую информацию сообщили в Минобороны России. В частности, они снова цинично пообещали "тишину".

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Оккупанты якобы согласовали эвакуацию, но только для иностранцев

РосСМИ начали писать, что якобы по просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана откроют гуманитарный коридор для эвакуации иностранцев из Мариуполя. Его уже должны были открыть в полночь 3 апреля.

Для проведения гумоперации вооруженных сил России с 00.00 (по московскому времени – 24 канал) 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения,

– написало росСМИ.

2 апреля Турция заявила, что готова помочь эвакуировать жителей Мариуполя по морю и предоставили для этого судна.

К сожалению, Мариуполь уже больше месяца Россия держит в блокаде. Люди там под постоянными обстрелами в подвалах без света, тепла, воды и пищи.

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