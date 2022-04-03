Відповідну інформацію повідомили у міноборони Росії. Зокрема вони знову цинічно пообіцяли "тишу".

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Окупанти нібито погодили евакуацію, проте тільки для іноземців

РосЗМІ почали писати, що нібито на прохання президента Туреччини Реджепа Ердогана відкриють гуманітарний коридор для евакуації іноземців з Маріуполя. Його вже мали відкрити опівночі 3 квітня.

Для проведення гумоперації збройних сил Росії з 00.00 (за московським часом – 24 канал) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху,

– написало росЗМІ.

Попередньо, 2 квітня Туреччина заявила, що готова допомогти евакуювати жителів Маріуполя морем та надали для цього судна.

На жаль, Маріуполь вже понад місяць Росія тримає у блокаді. Люди там під постійними обстрілами у підвалах без світла, тепла, води та їжі.

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