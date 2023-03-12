Смертельный взрыв петардой: как необычно самоликвидировался россиянин в Набережных Челнах
В российских Набережных Челнах, расположенных в северо-восточной части Татарстана, 21-летний россиянин решил необычно самоликвидироваться. Он заказал по почте петарды и вызвал взрыв в многоэтажном доме.
Известно, что квартира была не его. Российские телеграм-каналы пишут, что жилье он арендовал на 10 дней, информирует 24 Канал.
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Как самоликвидировался 21-летний россиянин
Владелец квартиры заявил, что погибшего звали Александр Ч. Предварительно неизвестно, местный ли он или приехал из другого региона России.
Известно, что мужчина заказывал по почте петарду "Кинг-Конг", которая и взорвалась вечером 11 марта в квартире на 10 этаже.
21-летний житель специально поджег петарду на 10-м этаже дома по улице Раскольникова. Таким образом он решил покончить жизнь самоубийством, от полученных травм потерпевший скончался на месте,
– написали вражеские телеграм-каналы.
Взрыв нанес ущерб в многоэтажном доме. В частности:
- в квартире вылетели окна и двери, завалились межкомнатные перегородки;
- ударная волна выбила дверь в трех соседних квартирах;
- повредила лифт в подъезде дома.
Кроме того, из жилья пришлось эвакуировать жителей дома. Их отправили в пункты временного размещения. На месте работали следователи.
Взрывы в России: последние новости
- Разбухает в России в последнее время все чаще, ведь там все больше недовольных людей режимом Путина, все больше просыпается партизанское движение. Так, 6 марта звучал "хлопок" в Курской и Белгородской областях. Россияне жаловались якобы из-за обстрела приграничной территории в Хомутовском районе. Мол, там жители села Искра остались без света. Более того, жителям села Белянка на Белгородщине также пришли оповещения об обстреле.
- Примечательно, что в этот же день 6 марта на улицах подмосковного города Домодедово задержали мужчину с гранатой. Писали, что он был одет в камуфляж и угрожал взорвать военкомат. Россиянин сбежал из воинской части в Курской области, то есть он дезертир.
- Более того, пока Россия гатила десятками ракет по Украине в российской Чите взрыв в доме снес 2 этажа. Росс СМИ писали, что инцидент произошел из-за газа. Там повреждены по меньшей мере 5 квартир, пострадали три человека.