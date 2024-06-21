Смертельный взрыв в Буче: мужчина взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к границе

В Буче 21 июня произошел инцидент. Мужчина взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти его к границе.

По предварительным данным, мужчина хотел попасть к границе с Беларусью. На месте происшествия уже работают правоохранители.

Интересно Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: исполнителей нашли и объявили им подозрение

В Буче мужчина взорвал гранату в чужой машине

В полиции Киевской области сообщили, что 21 июня, в Бучанского районного управления полиции около 10:50 поступило сообщение от жительницы города, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле.

Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля "КИА" в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

В Буче был подрыв гранаты в авто / Фото полиции Киевской области

Водитель успел покинуть авто, в это время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил,

– отметили правоохранители.

Как отметили в полиции, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции. Относительно дела ведется необходимое расследование.

Ранее об этом инциденте сообщали местные телеграм-каналы. В сети также появилось видео с водителем, к которому в машину сел подрывник гранаты. Мужчина рассказал, что взрыватель гранаты к нему подошел и попросил водичку.

Водитель рассказал об инциденте с подрывом гранаты в Буче: смотрите видео

Сразу после этого, по словам водителя, мужчина попросил подбросить его до Гостомеля, а потом потребовал довезти до границы с Республикой Беларусь.