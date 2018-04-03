Смертельный пожар в Кемерово: фигуранты уголовных дел обжаловали свой арест
Пять обвиняемых в уголовных делах, связанных с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, в котором погибли 64 человека, обжаловали решение о своем аресте.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Заводской районный суд Кемерово.
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"Поступила пятая жалоба от Юлии Богдановой (гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" – компании владельца сгоревшего ТРЦ – "24")", – сказал представитель суда.
По его словам, накануне также были приняты жалобы от арендатора сгоревшего ТРЦ Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника Сергея Антюшина.
Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.
По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.