Смертельный пожар в Кемерово: фигуранты уголовных дел обжаловали свой арест

Фигуранты уголовных дел о пожаре в Кемерово обжаловали свой арест / Фото из соцсетей

Пять обвиняемых в уголовных делах, связанных с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, в котором погибли 64 человека, обжаловали решение о своем аресте.