Смертельна пожежа в Кемерові: фігуранти кримінальних справ оскаржили свій арешт

П'ять обвинувачених у кримінальних справах, пов'язаних з пожежею в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово, в якій загинули 64 людини, оскаржили рішення про свій арешт.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Заводський районний суд Кемерово.

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"Надійшла п'ята скарга від Юлії Богданової (гендиректора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" – компанії власника згорілого ТРЦ – "24")", – сказав представник суду.

За його словами, напередодні також були прийняті скарги від орендаря згорілого ТРЦ Надії Судденок, керівника і співробітника компанії "Системний інтегратор", яка розробила систему протипожежної безпеки, Ігоря Полозиненко і Олександра Нікітіна, а також охоронця Сергія Антюшина.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.