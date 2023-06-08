Смертоносный "Мистер Сидр": спирт для него хранился на складах российского МВД

Спирт для напитка "Мистер Сидр", убивший в России более 30 человек, воровали из складов МВД оккупантов. Спирт этот хранился там с 2012 года, а воровать его помогал сержант местной полиции.

Из-за "досадного" инцидента уже уволили российского генерал-майора, заместителя начальника Самарского МВД Юрия Сафронова. Российские СМИ сообщают, что задержали также двух местных жителей, которые и воровали спирт и сержанта полиции, который должен был охранять склад, передает 24 Канал.

Читайте также "Боярышник" закончился: в России сидр за 2 дня убил 30 человек, количество пострадавших растет

Как изготовляли "Мистер Сидр"

Спирт на складах Самарского МВД хранили с 2012 года, по какой причине – неизвестно. Ответственным за его воровство признали Юрия Сафонова, генерал-майора России. Также задержали двух самарцев, воровавших спирт и сержанта полиции. Он должен был охранять склад, но не только допустил кражу, но и помогал выносить ящики со спиртом.

. Об отравлении от напитка "Мистер Сидр" в России стало известно в начале июня. Пока известно уже о 32 россиянах, которые не пережили дегустацию напитка. Еще 44 человека получили отравление.

Среди пострадавших от "Мистера сидра" есть одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних. Недавно в России задержали и 32-летнего владельца фирмы "Анди", которая и производила суррогатный напиток. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Раньше мужчину уже привлекали к ответственности за торговлю сидром без соответствующих разрешений.

Пострадали от напитка жители шести российских регионов, больше всего – в Ульяновской области.

Массовое отравление сидром в России: коротко