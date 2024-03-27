Не акции протеста: какие угрозы для Путина будет иметь дальнейшее ужесточение режима

В России заговорили о возвращении смертной казни. Возможное внедрение простонародье воспримет спокойно, потому что не имеет критического мышления. Вся надежда на так называемые "элиты".

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк, заметив, что теракт в "Крокусе" показал, что в России есть угроза для Владимира Путина.

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Все закончится "дворцовым" переворотом

В России тотальная ненависть ко всему живому и положительным людям. Введение смертной казни российский народ воспримет нормально. Даже будет происходить как во времена Сталина: друг на друга будут "закладывать", чтобы наказать соседа, потому что, возможно, жена понравилась или появился новый москвич на базе китайского кроссовера.

Россия деградирует такими темпами, что скоро встанет вопрос "сомалийцы или россияне – кто из них будет представлять "высший" уровень цивилизации?". Если бы россияне имели критическое мышление, они бы не поддерживали войну против Украины. У них бы возникало много вопросов к действующей власти, в частности, почему после развала СССР Китай стал гегемоном, а Россия с огромным ресурсом в федеральных округах осталась на уровне цивилизации 19 века.

"Не надо сегодня ожидать прозрения российского общества. Можем рассчитывать лишь на то, что в окружении Кремля среди "элит" есть понимание, что смертная казнь может вернуться бумерангом к ним. Теракт под Москвой свидетельствует, что в России есть угроза персонально для Путина. Чем больше будут закручивать гайки, тем больший страх будет у его плеяды. Рано или поздно все закончится "дворцовым" переворотом и сегментацией России", – отметил Александр Антонюк.

Не стоит надеяться, что россияне выйдут на акции протеста и будут бороться за свои права. Им не нужна свобода. Российское правительство, которое постоянно доводило общество до обнищания, рассчитывает на то, чем беднее человек, тем легче его использовать как биоресурс – на войну, на содержание режима. Поэтому свергнуть путинский режим сможет только так называемая "элита", если Путин будет усиливать свой режим.

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