Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень более чем на 15%
18 октября 2021 , 19:00Читати новину українською
Источник:Госстат Украины
С начала 2021 года в Украине умерли 439,4 тысячи человек. Такой показатель смертности на 16,2% больше чем в 2020 году.
Свежие данные о демографической ситуации в Украине обнародовали в Государственной службе статистики.
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Согласно свежим результатам Госстата, в январе – августе 2021 года скончались на 61 115 человек больше, чем за аналогичный период в 2020 году.
Ситуация с рождаемостью
С начала 2021 года в Украине родилось 180 828 человек (2020 году 193 138), миграционный прирост составил 12 713 человек (в прошлом году – 6759).Обратите внимание! По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 41 342 465 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 245 889 человек.
Демографическая ситуация в 2020 году: главное
- В Украине в прошлом году умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек.
- Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. В 2020 году население Украины сократилось на 314 062 человека.