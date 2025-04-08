Рекордное количество смертных приговоров за последние 10 лет: опубликовали отчет за 2024 год

В 2024 году мировое количество казней достигло самого высокого показателя с 2015 года. Было зафиксировано 1 518 случаев, причем большинство на Ближнем Востоке.

Основные страны, где выросли показатели казней – это Иран, Ирак и Саудовская Аравия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет правозащитной организации Amnesty International.

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Наибольшее количество казней с 2015 года

Выполняли смертные приговоры в 2024 году только 15 стран. Это является самым низким количеством за всю историю наблюдений второй год подряд. На сегодня 113 стран полностью отменили казни. Однако остается пятерка стран, ответственных за рост количества известных казней: Китай, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен.

В издании отметили, что власти используют казни, чтобы запугать свое население, но подают это как улучшение общественной безопасности.

В США наблюдается тенденция к росту количества казней, зафиксировано 25 случаев. Трамп постоянно был сторонником смертных приговоров. В своей предвыборной кампании в 2024 году он призвал приговаривать к смерти тех, кто торгует наркотиками. Президент США продолжает ссылаться на смертный приговор как на инструмент для защиты людей.

В некоторых странах Ближнего Востока используют казни, чтобы запугать и заставить замолчать диссидентов, правозащитников, протестующих и политических оппонентов.

Те, кто решается бросить вызов власти, сталкиваются с жесточайшими наказаниями, особенно в Иране и Саудовской Аравии, когда смертная казнь используется, чтобы заставить замолчать тех, кто достаточно смелый, чтобы высказаться,

– заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Что известно о росте количества казней

В Ираке увеличили количество казней почти в 4 раза (по крайней мере с 16 до по меньшей мере 63);

Саудовская Аравия удвоила годовое количество (с 172 до 345);

Иран также казнил больше людей, чем в прошлом году (с 853 до по меньшей мере 972). Это составляет 64% всех зафиксированных казней.

В издании отметили, что эти подсчеты не включают тысячи людей, которых, вероятно, казнили в Китае, а также в Северной Корее и Вьетнаме. Достоверные данные о казнях в этих странах отсутствуют.