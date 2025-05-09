"Смертный полк": в Европе и США продолжается волна акций против военных преступлений России, – источники ГУР

Пока в России продолжается "победобесие", в других странах понимают, какую угрозу несет Москва цивилизованному миру. Там решили напомнить о системных военных преступлениях путинской России. Об этом рассказали источники 24 Канала в ГУР.

Во время акций люди держали плакаты с напоминанием о том, что азовцы до сих пор в плену.

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Что такое "Смертный полк"

С 4 мая в 9 странах Европы и в Канаде состоялись уличные перформансы. Такие акции состоялись в Великобритании, Германии, Польше, Италии, Чехии, Испании, Албании, Украине и Канаде.

Что интересно, серия акций называется "Смертный полк". Она отсылает к путинской пропагандистской кампании "Бессмертный полк" и фактически является ее антитезисом.

Ожидается, что такие акции пройдут во многих странах и 9 мая – то есть тогда, когда в Москве состоится кульминация "победобесия".

Акции "Смертный полк" / Фото предоставлены 24 Каналу

Участники перформансов объяснили: хотят напомнить цивилизованному миру о варварских действиях Москвы. Кремль в течение многих лет и десятилетий системно нарушает международное право, начинает агрессивные войны против соседей и по всему миру, совершая многочисленные военные преступления в частности против гражданского населения и детей.

А еще участники акций рассказывали правду об участии России во Второй мировой – в частности, о союзничестве с нацистскими режимами и коллаборационистской деятельности миллионов россиян с гитлеровцами.