"Смертный полк": в Европе и США продолжается волна акций против военных преступлений России, – источники ГУР
- В 9 странах Европы и в Канаде продолжаются акции под названием "Смертный полк". Их участники выступают против военных преступлений России.
- Акции направлены на напоминание о системных нарушениях международного права Россией и ее агрессивной политике.
- Участники акций также подчеркивают исторические факты о сотрудничестве России с нацистскими режимами во время Второй мировой войны.
Пока в России продолжается "победобесие", в других странах понимают, какую угрозу несет Москва цивилизованному миру. Там решили напомнить о системных военных преступлениях путинской России. Об этом рассказали источники 24 Канала в ГУР.
Во время акций люди держали плакаты с напоминанием о том, что азовцы до сих пор в плену.
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Что такое "Смертный полк"
С 4 мая в 9 странах Европы и в Канаде состоялись уличные перформансы. Такие акции состоялись в Великобритании, Германии, Польше, Италии, Чехии, Испании, Албании, Украине и Канаде.
Что интересно, серия акций называется "Смертный полк". Она отсылает к путинской пропагандистской кампании "Бессмертный полк" и фактически является ее антитезисом.
Ожидается, что такие акции пройдут во многих странах и 9 мая – то есть тогда, когда в Москве состоится кульминация "победобесия".
Акции "Смертный полк" / Фото предоставлены 24 Каналу
Участники перформансов объяснили: хотят напомнить цивилизованному миру о варварских действиях Москвы. Кремль в течение многих лет и десятилетий системно нарушает международное право, начинает агрессивные войны против соседей и по всему миру, совершая многочисленные военные преступления в частности против гражданского населения и детей.
А еще участники акций рассказывали правду об участии России во Второй мировой – в частности, о союзничестве с нацистскими режимами и коллаборационистской деятельности миллионов россиян с гитлеровцами.