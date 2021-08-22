Смешные мемы недели: "Путин – х**ло" от ВСУ, падение флагштока, советские инсталляции в Киеве

Украинские военные во время репетиции парада спели известный хит "Путин – х**ло" – в России произошла истерика. В Херсоне флагшток, установленный ко Дню Независимости, упал и разбил припаркованный вблизи Lexus. В Киеве возник скандал с советскими инсталляциями, которые разместили на Аллее Героев Небесной Сотни. Такими были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Над чем смеялись украинцы с 15 по 22 августа – читайте в материале.

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"Путин – х**ло" от ВСУ

Украинские военные во время репетиции парада ко Дню Независимости дважды спели всемирно изместный хит "Путин – х**ло". Бойцы ВСУ сорвали аплодисменты граждан, наблюдавших за "тренировкой".

Действия наших воинов вызвали волну возмущения в России. Наибольшую истерику устроила пропагандистка Скабеева. Она посвятила целый эфир для обсуждения "Путин – х**ло" в исполнении военных Украины.



У Скабеевой истерика из-за "Путин – х**ло" от ВСУ / Фото GONI Мемасы



Россию взорвало из-за "Путин – х**ло" от ВСУ / Фото GONI Мемасы



"Путин – х**ло" от ВСУ вызвало истерику у пропагандистов Кремля / Фото GONI Мемасы

Падение флагштока в Херсоне

В Херсоне ко Дню Независимости установили флагшток, который должен был стать одним из самых высоких в Украине. Однако что-то пошло не так: он упал на припаркованный вблизи Lexus и разбил автомобиль.

Отмечалось, что ориентировочная стоимость флагштока – 8 миллионов гривен.



В Херсоне упал флагшток / Фото GONI Мемасы



Флагшток в Херсоне упал на Lexus / Фото GONI Мемасы



Новые украинские проклятия / Фото GONI Мемасы



Неожиданная находка / Фото GONI Мемасы



Падение флагштока в Херсоне / Фото Victor Bened

Советские инсталляции в Киеве

В Киеве ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа установили советскую инсталляцию.

Активисты снесли картонное сооружение, впоследствии его восстановили на Крещатике.



Совок развалился или сломался / Фото GONI Мемасы



Ожидайте в следующем эфире / Фото Oleksiy Drone