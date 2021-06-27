Самые смешные мемы недели: сборная вышла в плей-офф, аномальная жара

Сборная Украины, несмотря на два поражения, вышла в 1/8 финала на Евро-2020. Погода решила побить температурные рекорды и показать украинцам, что такое ад. Россия заявила, что "обстреляла" британский эсминец, а Лондон ответил, что такого не было. Это и стало главными темами для шуток в сети.

Украинцы всегда найдут над чем посмеяться, а уходящая неделя не стала исключением. Мы выбрали самое смешное из того, над чем хохотали пользователи сети в течение рабочих дней.

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Украина вышла в плей-офф

На Евро – 2020 украинская сборная победила лишь в одном матче – с Северной Македонией. Однако это не помешало ей выйти в 1/8 финала. Такой победе наши футболисты обязаны Бельгии, Дании, Испании и Швеции. Эти сборные обошли Финляндию, Россию, Словакию и Польшу.

Украине же не только радуются из-за того, что сборная осталась на Евро-2020, но и смеются над собой. Ведь выяснилось, что для того, чтобы победить достаточно просто сидеть и ждать.

Кстати, на украинский мем отреагировал даже посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Он опубликовал картинку о том, как украинская сборная просто смотрит, как шведы копают яму. Дипломат с юмором добавил, что они всегда готовы услужить.

Именно со шведами украинцы сыграют в финале. Пользователи сети уже придумали еще один остроумный мем.

Россия "обстреляла" британский эсминец

Российские власти заявили, что эсминец "Дефендер" Великобритании зашел в "ее территориальные воды" и из-за этого по судну открыли огонь. В Лондоне сразу же ответили, что Москва лжет, потому что не стреляла в судно. На самом деле россияне просто предупредили британцев о том, что проводят учения. Так Кремль в очередной раз оконфузился из-за фейков.

Впоследствии в Москве начали угрожать "более жесткими" мерами на такие "нарушения". На это премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости снова выберет такой же маршрут для эсминца, ведь он самый короткий.

Кстати, "своими территориальными водами" Кремль назвал акваторию возле временно оккупированного Крыма. Самое возмутительное то, что страна-агрессор обвинила Британию в "нарушении международного законодательства". Однако Джонсон отметил, что оккупацию Крыма не признает, поэтому на территорию России "Дефендер" без разрешения не заплывал.

Аномальная жара в Украине

В течение недели украинцам казалось, что они сделали что-то плохое и погода решила показать им, каково оно – жить в аду. Температурные максимумы фиксировали во Львовской, Киевской и Черниговской областях. Люди шутили, что полюбили ходить на работу из-за кондиционеров. Ведь находиться дома и на улице было невыносимо. Кое-кто жаловался, что хочет уже зимы.

В конце рабочей недели погода решила немного охладить улицы Львова. Однако не успели люди обрадоваться долгожданному дождю, как он превратился в сильную грозу и образовал во Львове реку. Теперь уже все жаловались из-за затопленных улиц, поваленных деревьев и поврежденных машин. Кажется, погоде скучно и она решила развлечься перебрасывая львовян из крайностей в крайности.

Ну а мы желаем вам хорошей погоды не только за окном, но и на душе. Езжайте в деревню, берите отпуск, ешьте черешни и радуйтесь лету. P.S. Скоро уже июль.