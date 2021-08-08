Самые смешные мемы недели: Чауса много не бывает, фото Мендель, Месси уходит из Барсы

Прошедшая неделя, выдалась насыщенной интересными событиями. Например, Чаус получил новую должность. Правда, не экс-судья, а другой. Юлия Мендель удивила элегантной фотосессией. Лионель Месси покидает Барселону, а Андрей Шевченко уходит с поста тренера сборной Украины. Именно таким темам украинцы в последние дни посвятили подборку мемов.

Самые интересные и смешные мемы недели 24 канал собрал в одном материале.

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Новая должность Чауса

Президент Владимир Зеленский назначил Чауса главой Черниговской ОГА. Правда, не бывшего украинского судью, которого подозревают во взяточничестве, а политика Вячеслава Чауса. Украинцы не могли обойти вниманием такое совпадение. В сети даже назвали такое назначение "Большим чаусивництвом". В конце концов, Чаусов много не бывает.

Зеленский и Чаусы / Фото из фейсбука

А что там с другим Чаусом

Детективы Национального антикоррупционного бюро 3 августа задержали Николая Чауса в больнице "Феофания". На этот раз экс-судья был одет. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

НАБУ задержало Чауса / Фото из соцсетей

Новая фотосессия Мендель

Несмотря на то, что Юлия Мендель уже не работает пресс-секретарем президента Зеленского, она не покидает инфопространство. Бывшая пресс-секретарь удивила новой изысканной фотосессией. Пожалуй, фотографии промелькнули в ленте едва не каждого пользователя фейсбука. Кому-то фото понравились, кому-то – нет. Однако возможность пошутить украинцы таки не упустили.

Новая фотосессия Мендель / Фото Porohobot

Месси покидает Барселону

Лео Месси уходит из футбольного клуба Барселона. Клуб был домом Месси на протяжении всей его профессиональной карьеры. Так, 34-летний футболист проработал в испанской команде целых 16 лет. Поэтому пользователи сети активно обсуждают событие, придумывают свои варианты развития событий, а также делятся мемами.

Шевченко тоже прощается

Андрей Шевченко ушел с поста главного тренера украинской сборной. Он решил не продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола. Украинцы поблагодарили тренера за работу и даже выдвинули свои кандидатуры на замену.

Депутат Беленюк завоевал "Золото"

Борец Жан Беленюк 4 августа принес Украине долгожданную золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Заметим, что кроме спортивной карьеры, Беленюк имеет еще и политическую, ведь является народным депутатом от "Слуги народа". После победы спортсмена в сети шутили, что "впервые в истории Украины народный депутат взял золото и это не взятка".