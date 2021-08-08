Найбільш цікаві та смішні меми тижня 24 канал зібрав в одному матеріалі.

Читайте також Повторив легендарний мем: бразильський плавець ефектно відсвяткував бронзу на Олімпіаді

Нова посада Чауса

Президент Володимир Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДА. Щоправда, не колишнього українського суддю, якого підозрюють у хабарництві, а політика В'ячеслава Чауса. Українці не могли оминути увагою такий збіг. У мережі навіть назвали таке призначення "Великим чаусівництвом". Зрештою, Чаусів багато не буває.

Зеленський та Чауси / Фото з фейсбуку

А що там з іншим Чаусом

Детективи Національного антикорупційного бюро 3 серпня затримали Миколу Чауса в лікарні "Феофанія". Цього разу екссуддя був одягнений. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



НАБУ затримало Чауса / Фото з соцмереж

Нова фотосесія Мендель

Попри те, що Юлія Мендель вже не працює речницею президента Зеленського, вона не покидає інфопростір. Експрессекретарка здивувала новою вишуканою фотосесією. Мабуть, світлини промайнули у стрічці ледь не кожного користувача фейсбуку. Комусь фото сподобались, комусь – ні. Однак можливість пожартувати українці таки не втратили.



Нова фотосесія Мендель / Фото Porohobot

Месі покидає Барселону

Лео Мессі йде з футбольного клубу Барселона. Клуб був домом Месі протягом всієї його професійної кар'єри. Так, 34-річний футболіст пропрацював в іспанській команді цілих 16 років. Тому користувачі мережі активно обговорюють подію, придумують свої варіанти розвитку подій, а також діляться мемами.

Шевченко теж прощається

Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера української збірної. Він вирішив не продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу. Українці подякували тренеру за роботу та навіть висунули свої кандидатури на заміну.

Депутат Беленюк виборов "Золото"

Борець Жан Беленюк 4 серпня приніс Україні довгоочікувану золоту медаль на Олімпіаді у Токіо. Зауважимо, що крім спортивної кар'єри, Беленюк має ще й політичну, адже є народним депутатом від "Слуги народу". Після перемоги спортсмена в мережі жартували, що "вперше в історії України народний депутат узяв золото і це не хабар".