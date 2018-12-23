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      Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      В Верховной Раде произошла массовая драка депутатов, во время которой пострадал нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич. Из-за того, что Шуфрича слишком часто бьют, пошутили в сети. Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир своим странным национальным костюмом. Над голливудским актером забавно поиздевались друзья.

      Избитый Шуфрич

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      В четверг, 20 декабря, после голосования о переименовании УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.

      После голосования за закон об изменении названия УПЦ МП депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубию и требовал голосования.

      Впоследствии Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывами отдать под суд Виктора Медведчука. Из-за этого на него набросился депутат от "Народного фронта" Андрей Береза. К драке присоединились также Юрий Бойко и депутаты из "Оппоблока".

      Драка Шуфрича и Бойко с Березой в Раде

      "Избиение" Шуфрича в Раде вызвало шквал шуток в сети. В частности, пользователи соцсетей смеялись с того, как часто нардеп попадает в драки.

      Шуфрич побиття Рада бійка
      Шуфрич бійка побиття Рада
      Шуфрич бійка побиття Рада
      Шуфрич бійка побиття Рада
      Шутки о драке с участием Шуфрича

      Национальный костюм из... батонов

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      Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир необычным нарядом. Звезда вышла на главный подиум в наряде с батонами.

      На подиум модель вышла в необычном наряде, декорированном батонами из ткани. "Украшения" платья выглядели очень натурально, поэтому в сети уже успели назвать красавицу передвижной хлебницей.



      Вероятно, дизайнеры смешного наряда хотели совместить национальные традиции с шоу "ангелов" Victoria's Secret. Однако такой необычный наряд не только запомнился зрителям, но и завоевал место для ХьГен Ни в пятерке победительниц.  

       національний костюм В'єтнам, Міс Всесвіт
      національний костюм Міс Всесвіт В'єтнам
      Участница "Мисс Вселенная" от Вьетнама

      Жертва розыгрыша

      Голливудские актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол посмеялись со своего коллеги Райана Рейнольдса, которого пригласили на новогоднюю вечеринку с "тематическими рождественскими свитерами". Что интересно, в смешном "дурацком" наряде пришел только Рейнольдс.

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      Соответствующие фото Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.

      Для вечеринки Райан подошел ответственно: мужчина надел красно-зеленый новогодний свитер с большим золотистым бантом посередине. Поэтому "празднично" выглядел только он.

      На снимке Хью Джекман и Джейк Джилленхол позируют с широкой улыбкой возле Рейнольдса, который печально смотрит в камеру.

      "Эти чертовы муд*ки сказали, что это вечеринка свитеров", – написал актер в подписи.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      These fucking assholes said it was a sweater party.

      Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

       

       

       

      В сети посмеялись со смешного фото.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      New year with the same old problem #memes #ryanreynolds #2019 #2018 #christmas

      Допис, поширений Dope_Sick (@chigga__fkup)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      We've all been there..

      Допис, поширений Phenomemeal (@phenomemeal)

       

      Теги: Курьезные новости Нестор Шуфрич Мемы
      Источник: 24 Канал
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