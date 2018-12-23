Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
В Верховной Раде произошла массовая драка депутатов, во время которой пострадал нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич. Из-за того, что Шуфрича слишком часто бьют, пошутили в сети. Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир своим странным национальным костюмом. Над голливудским актером забавно поиздевались друзья.
Избитый Шуфрич
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В четверг, 20 декабря, после голосования о переименовании УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.
После голосования за закон об изменении названия УПЦ МП депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубию и требовал голосования.
Впоследствии Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывами отдать под суд Виктора Медведчука. Из-за этого на него набросился депутат от "Народного фронта" Андрей Береза. К драке присоединились также Юрий Бойко и депутаты из "Оппоблока".
Драка Шуфрича и Бойко с Березой в Раде
"Избиение" Шуфрича в Раде вызвало шквал шуток в сети. В частности, пользователи соцсетей смеялись с того, как часто нардеп попадает в драки.
Шутки о драке с участием Шуфрича
Национальный костюм из... батонов
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Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир необычным нарядом. Звезда вышла на главный подиум в наряде с батонами.
На подиум модель вышла в необычном наряде, декорированном батонами из ткани. "Украшения" платья выглядели очень натурально, поэтому в сети уже успели назвать красавицу передвижной хлебницей.
Вероятно, дизайнеры смешного наряда хотели совместить национальные традиции с шоу "ангелов" Victoria's Secret. Однако такой необычный наряд не только запомнился зрителям, но и завоевал место для ХьГен Ни в пятерке победительниц.
Участница "Мисс Вселенная" от Вьетнама
Жертва розыгрыша
Голливудские актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол посмеялись со своего коллеги Райана Рейнольдса, которого пригласили на новогоднюю вечеринку с "тематическими рождественскими свитерами". Что интересно, в смешном "дурацком" наряде пришел только Рейнольдс.
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Соответствующие фото Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.
Для вечеринки Райан подошел ответственно: мужчина надел красно-зеленый новогодний свитер с большим золотистым бантом посередине. Поэтому "празднично" выглядел только он.
На снимке Хью Джекман и Джейк Джилленхол позируют с широкой улыбкой возле Рейнольдса, который печально смотрит в камеру.
"Эти чертовы муд*ки сказали, что это вечеринка свитеров", – написал актер в подписи.
В сети посмеялись со смешного фото.