Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"

В Верховной Раде произошла массовая драка депутатов, во время которой пострадал нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич. Из-за того, что Шуфрича слишком часто бьют, пошутили в сети. Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир своим странным национальным костюмом. Над голливудским актером забавно поиздевались друзья.

Избитый Шуфрич

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В четверг, 20 декабря, после голосования о переименовании УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.

После голосования за закон об изменении названия УПЦ МП депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубию и требовал голосования.

Впоследствии Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывами отдать под суд Виктора Медведчука. Из-за этого на него набросился депутат от "Народного фронта" Андрей Береза. К драке присоединились также Юрий Бойко и депутаты из "Оппоблока".

Драка Шуфрича и Бойко с Березой в Раде





Участница "Мисс Вселенная" от Вьетнама

Жертва розыгрыша

Голливудские актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол посмеялись со своего коллеги Райана Рейнольдса, которого пригласили на новогоднюю вечеринку с "тематическими рождественскими свитерами". Что интересно, в смешном "дурацком" наряде пришел только Рейнольдс.

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Соответствующие фото Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.

Для вечеринки Райан подошел ответственно: мужчина надел красно-зеленый новогодний свитер с большим золотистым бантом посередине. Поэтому "празднично" выглядел только он.

На снимке Хью Джекман и Джейк Джилленхол позируют с широкой улыбкой возле Рейнольдса, который печально смотрит в камеру.

"Эти чертовы муд*ки сказали, что это вечеринка свитеров", – написал актер в подписи.

В сети посмеялись со смешного фото.