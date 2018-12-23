Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"

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У четвер, 20 грудня, після голосування про перейменування УПЦ МП сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.

Після голосування за закон про зміни назви УПЦ МП депутат Нестор Шуфрич підбіг до спікера ВР Андрія Парубія та вимагав переголосування.

Згодом Шуфрич зірвав з трибуни плакат із закликами віддати під суд Віктора Медведчука. Через це на нього накинувся депутат від "Народного фронту" Андрій Береза. До бійки долучились також Юрій Бойко та депутати з "Опоблоку".

Бійка Шуфрича і Бойка з Березою у Раді

"Побиття" Шуфрича у Раді викликало шквал жартів у мережі. Зокрема, користувачі соцмереж насміхалися із того, як часто нардеп потрапляє у бійки.

Хорошо, когда Рада скандальная,

Хорошо, когда церковь автокефальная,

Хорошо, когда газ сжиженный,

Хорошо, когда Шуфрич пижженый — Tetyana Yampolska (@Poll_in) 20 декабря 2018 г.









Жарти про бійку за участі Шуфрича

Національний костюм з...батонів

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Модель із В'єтнаму Х'Ген Ні зуміла приголомшити суддів конкурсу "Міс Всесвіт 2018" та й весь світ незвичним вбранням. Зірка вийшла на головний подіум у вбранні з батонами.

На подіум модель вийшла у незвичному вбранні, декорованому батонами з тканини. "Прикраси" сукні виглядали дуже натурально, тому в мережі вже встигли назвати красуню пересувною хлібницею.