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      Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      У Верховній Раді сталася масова бійка депутатів, під час якої постраждав нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич. Із того, що Шуфрича надто часто лупцюють, пожартували у мережі. Модель із В'єтнаму Х'Ген Ні зуміла приголомшити суддів конкурсу "Міс Всесвіт 2018" та й весь світ своїм дивним національним костюмом. Із голлівудського актора кумедно познущались друзі.

      Побитий Шуфрич

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      У четвер, 20 грудня, після голосування про перейменування УПЦ МП сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.

      Після голосування за закон про зміни назви УПЦ МП депутат Нестор Шуфрич підбіг до спікера ВР Андрія Парубія та вимагав переголосування.

      Згодом Шуфрич зірвав з трибуни плакат із закликами віддати під суд Віктора Медведчука. Через це на нього накинувся депутат від "Народного фронту" Андрій Береза. До бійки долучились також Юрій Бойко та депутати з "Опоблоку".

      Бійка Шуфрича і Бойка з Березою у Раді

      "Побиття" Шуфрича у Раді викликало шквал жартів у мережі. Зокрема, користувачі соцмереж насміхалися із того, як часто нардеп потрапляє у бійки.

      Шуфрич побиття Рада бійка
      Шуфрич бійка побиття Рада
      Шуфрич бійка побиття Рада
      Шуфрич бійка побиття Рада
      Жарти про бійку за участі Шуфрича

      Національний костюм з...батонів

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      Модель із В'єтнаму Х'Ген Ні зуміла приголомшити суддів конкурсу "Міс Всесвіт 2018" та й весь світ незвичним вбранням. Зірка вийшла на головний подіум у вбранні з батонами.

      На подіум модель вийшла у незвичному вбранні, декорованому батонами з тканини. "Прикраси" сукні виглядали дуже натурально, тому в мережі вже встигли назвати красуню пересувною хлібницею.


      Ймовірно, дизайнери кумедного вбрання хотіли поєднати національні традиції з шоу "ангелів" Victoria's Secret. Однак таке незвичне вбрання не тільки запам'яталось глядачам, але й вибороли місце для Х'Ген Ні у п'ятірці переможниць

       національний костюм В'єтнам, Міс Всесвіт

      Учасниця "Міс Всесвіт" від В'єтнаму

      Жертва розіграшу

      Голлівудські актори Г'ю Джекман і Джейк Джилленгол покепкували зі свого колеги Раяна Рейнольдса, якого запросили на новорічну вечірку з "тематичними різдвяними светрами". Що цікаво, у кумедному "дурнуватому" вбранні прийшов лише Рейнольдс. 

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      Відповідні фото Рейнольдс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

      Для вечірки Раян підійшов відповідально: чоловік одягнув червоно-зелений новорічний светр з великим золотистим бантом посередині. Відтак "святково" виглядав лише він.

      На знімку Г'ю Джекман і Джейк Джилленгол позують з широкою усмішкою коло Рейнольдса, який сумно дивиться у камеру.

      "Ці чортові муд*ки сказали, що це вечірка светрів", – написав актор у підписі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      These fucking assholes said it was a sweater party.

      Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

       

       

       

      У мережі покепкували із кумедного фото.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      New year with the same old problem #memes #ryanreynolds #2019 #2018 #christmas

      Допис, поширений Dope_Sick (@chigga__fkup)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      We've all been there..

      Допис, поширений Phenomemeal (@phenomemeal)

       

      Теги: Курйозні новини Меми Нестор Шуфрич
      Джерело: 24 Канал
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