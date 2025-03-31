На Киевщине вынесли приговор водителю фуры, который нетрезвым спровоцировал ДТП: погиб его сын

На Киевщине суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП. В результате этой аварии погиб его малолетний сын.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Авария на Киевщине привела к гибели ребенка

Смертельное ДТП произошло в августе 2024 года, на автодороге сообщением село Двиркивщина – Яготин. В тот день водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем грузовика, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир – 9-летний сын водителя. У водителя обнаружено 1,4 промилле алкоголя,

– сообщили правоохранители.

После аварии сотрудники полиции задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Суд назначил жителю Киевской области наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

К слову, вечером 24 марта во Львовской области произошло ДТП. В тот день на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в селе Плугов Золочевского района столкнулись автобус и грузовик.