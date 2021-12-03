СМИ нашли тех, кого ФСБ назвала "украинскими агентами"
3 декабря 2021 , 11:52Читати новину українською
Источник:"Медуза"
На днях ФСБ России заявила, что поймала двоих украинских "шпионов" и одного "террориста". Впоследствии журналисты выяснили, что это – 23-летний торговец кофе из Киева и семья из села Перепельники Тернопольской области.
По данным российских спецслужб, один украинец якобы планировал взорвать в России 2 бомбы.
Важно В ФСБ заявили о задержании украинских разведчиков: якобы готовили теракт
Остальных двоих обвиняли в шпионаже за стратегическими объектами.
СМИ выяснили личности "шпионов"
Издание связалось с родными задержанных и обнаружило, что агентами СБУ и украинской военной разведки в России объявлен 23-летний торговец кофе и целая семья из села Перепельники – сын, отец и мать, которая работает учительницей в школе.
Новость дополняется...